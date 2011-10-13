Сверстать PSD в тему на вордпресс

Необходимо создать сайт. Имеется практически готовая верстка, есть небольшие уточнения к ней и нужно добавить 1 страницу, и нужно сделать админку. В приложении приблизительное ТЗ к сайту. Возможно уточнение исправление по рекомендации исполнителя. От исполнителя ...