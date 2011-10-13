Сверстать PSD в тему на вордпресс

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Закрыт13 заявок159 просмотров

Надо сверстать PSD в тему на вордпресс

Сайдбар - статическая html страница со ссылками на статьи

Программировать особо не надо

HTMLWordPress
14 лет назад
nwaker
44 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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