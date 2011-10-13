Поправить верстку

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок145 просмотров

Здравствуйте, уважаемые верстальщики.

http://www.tender-gruzoperevozki.ru/node/58

Помогите исправить косяки с версткой на этой странице. предыдущие горе-верстальщики оставили такой подарок, теперь заказчик захотел сделать описание для транспорта в строчку через запятую. Попытался сделать, но тут сразу получил не понятный отступ сверху.

Node.js
14 лет назад
geraubk
Генри 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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