Поправить верстку

Здравствуйте, уважаемые верстальщики.

http://www.tender-gruzoperevozki.ru/node/58

Помогите исправить косяки с версткой на этой странице. предыдущие горе-верстальщики оставили такой подарок, теперь заказчик захотел сделать описание для транспорта в строчку через запятую. Попытался сделать, но тут сразу получил не понятный отступ сверху.