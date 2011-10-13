Нам часто нужны качественные услуги верстальщика. Хотим найти хорошего специалиста и постоянно с ним работать, желательно с почасовой оплатой услуг. Сейчас нам нужна верстка нескольких страниц и отдельных элементов. Все сайты на WordPress.
Поправить верстку
Здравствуйте, уважаемые верстальщики.
http://www.tender-gruzoperevozki.ru/node/58
Помогите исправить косяки с версткой на этой странице. предыдущие горе-верстальщики оставили такой подарок, теперь заказчик захотел сделать описание для транспорта в строчку через запятую. Попытался сделать, но тут сразу получил не понятный отступ сверху.
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