Переделка шаблонов wordpress

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок204 просмотра

Требуется специалист для постоянной переработки шаблонов вордпрес.

Цена за переработку 1 шаблона - 1000 рублей.

В месяца надо перерабатывать 10 шаблонов.

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Дополнение.

То есть есть платные/бесплатные темы нужно менять тематику т.е. заменять картинки на тематичные, вставлять банеры. И чтобы адекватно было можно вставлять туда посты.

WordPress
14 лет назад
KTIF
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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