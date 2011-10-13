Сверстать красивую рекламную страницу

Необходимо сверстать яркую. красочную, динамичную - страничку для встраивания на сайты партнеров по заказу Российской дисконтной Системы Золотая Середина.

Страница должна быть:

- выполнена в корпоративных цветах, с использованием логотипа Золотой Середины, логотип в кривых - прилагается.

- представлена в виде нескольких, динамически раскрывающихся закладок или всплывающих окон (красиво, ярко, хорошо читаемо)

содержание вкладок

1.О компании - отсюда http://www.seredina.ru/about/ZS_Vyborg

2. Владельцам карт - пересыл на http://www.seredina.ru/owners/catalog/ZS_Vyborg

3. Партнерам - отсюда http://www.seredina.ru/partners/ZS_Vyborg берем все пункты (ссылки на файлы из приложения) кроме франчайзинга, добавляем следующие пункты:

-Каталог - "Скидки вашего города" - ссылка на файл kp_katalog.pdf

-Директ сервис: смс и емейл рассылки - ссылка на файл kp_direct-service.ppt

-Печать пластиковых карт от 9ти рублей - здесь будет ссылка на прайс, пока его нет

4. Заказать карту on-line со скидкой 50%!

Приветствуется креативность, индивидуальный подход - иллюстрирование тематическими изображениями.

Указывайте в вашей заявке вашу оценочную стоимость работ и ориентировочные сроки