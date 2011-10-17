Приватный проект для Качан Александр (alex-kacean)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка91 просмотр

Нужна дивная, кроссбраузерная валидная верстка на шопскрипт.

Главная страница + 3 внутренних.

14 лет назад
alat
42 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

alex-kacean
Александр 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов(-4)
14 лет назад
$150
3 дня
Отлично поработали уже по второму проекту. Александр очень быстро сверстал, натянул на движок, избавил страницы от лишних запросов к базе, добавил AJAX-эффекты.. Явно хорошо знаком с WebAsyst. Прекрасный специалист широкого профиля. Рекомендую!
Большое спасибо Марату за второй проект! Приятно работать с заказчиком, который четко знает чего он хочет. А так же получил премию и остался доволен как слон! Еще раз спасибо!

Заявки фрилансеров

alex-kacean
Александр 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов(-4)
14 лет назад

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