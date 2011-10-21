Верстка (макеты прикреплены)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок280 просмотров

Верстка страниц сайта.

Основные нюансы на главной.

О ней и расскажу:

1. 4 девушки в шапке: что-то типа галереи на jquery по приблизительно такому сюжету - нажимаем на одну из них, все кроме нее исчезают, потом исчезает она, открывается большая картинка по размеру четырех. Либо что-то подобное. Если вы делали подобное или знаете, где показать примеры - это идеальный вариант, что бы сразу выбрать, что именно нужно и сделать именно так.

2. Слайдер фоток в нижней части страницы: фотки по кругу ходят стрелками, на них можно ставить ссылки.

Остальное нюансы в чате веблансера, по скайпу (чат, голос) или телефону (звоню я).

Оплата: желательно - карта Приватбанка, наличные Киев; не желательно - любые другие.

Все предложения и вопросы в комментарии к проекту (комментарии скрыты).

Оставляйте предложнения с приблизительными ценами и сроками.

Цены желательно не "адекватные", а реальные за которые получиться качественный результат.

jQuery
14 лет назад
penguin
42 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

gamer_2007
Берещук 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$70
3 дня
Отличная работа. Я доволен.
Успешная сделка.

Заявки фрилансеров

gamer_2007
Берещук 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад

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