Есть сайт на MODx, есть PSD. Нужно надеть макет и поставить на сайт счётчики.
Верстка (макеты прикреплены)
Верстка страниц сайта.
Основные нюансы на главной.
О ней и расскажу:
1. 4 девушки в шапке: что-то типа галереи на jquery по приблизительно такому сюжету - нажимаем на одну из них, все кроме нее исчезают, потом исчезает она, открывается большая картинка по размеру четырех. Либо что-то подобное. Если вы делали подобное или знаете, где показать примеры - это идеальный вариант, что бы сразу выбрать, что именно нужно и сделать именно так.
2. Слайдер фоток в нижней части страницы: фотки по кругу ходят стрелками, на них можно ставить ссылки.
Остальное нюансы в чате веблансера, по скайпу (чат, голос) или телефону (звоню я).
Оплата: желательно - карта Приватбанка, наличные Киев; не желательно - любые другие.
Все предложения и вопросы в комментарии к проекту (комментарии скрыты).
Оставляйте предложнения с приблизительными ценами и сроками.
Цены желательно не "адекватные", а реальные за которые получиться качественный результат.
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