Верстка (макеты прикреплены)

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Основные нюансы на главной.

О ней и расскажу:

1. 4 девушки в шапке: что-то типа галереи на jquery по приблизительно такому сюжету - нажимаем на одну из них, все кроме нее исчезают, потом исчезает она, открывается большая картинка по размеру четырех. Либо что-то подобное. Если вы делали подобное или знаете, где показать примеры - это идеальный вариант, что бы сразу выбрать, что именно нужно и сделать именно так.

2. Слайдер фоток в нижней части страницы: фотки по кругу ходят стрелками, на них можно ставить ссылки.

Остальное нюансы в чате веблансера, по скайпу (чат, голос) или телефону (звоню я).

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