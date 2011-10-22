Приватно для Андрея Дорохова

Нужен человек который сделает верстку и натяжку на дле.Так же нужно сделать 2 модуля(1 модуль будет Отзывов.2 модуль будет таблица с расценками).Есть файл ПСД со всеми слоями и тд.Более подрубную информацию можна узнать через ICQ ...