Нужен человек который сделает верстку и натяжку на дле.Так же нужно сделать 2 модуля(1 модуль будет Отзывов.2 модуль будет таблица с расценками).Есть файл ПСД со всеми слоями и тд.Более подрубную информацию можна узнать через ICQ ...
Приватно для Андрея Дорохова
Макет и небольшой коммент в прикреплении.
1. Главная страница - на основе скрипта - http://tympanus.net/Tutorials/BeautifulBackgroundImageNavigation/ - только с 4-мя колонками.
2. Текстовая страница.
3. Галерея с большими картинками на всю область контента в виде карусели с навигационными стрелочками вправо-влево.
4. Форма обратной связи.
Выбранный исполнитель
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