Верстка под Joоmla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок301 просмотр

Сверстать шаблон под Joomla из psd исходника в кратчайшие сроки

Joomla
14 лет назад
GriF007
40 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

rodic10
42 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$50
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень хороший заказчик. Относится с пониманием. Я очень доволен что работал у Игоря.

Заявки фрилансеров

rodic10
42 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Подправить CSS

    Нужно сделать нормальное отображение заголовка таблицы в Safari и Google Chrome (выравнивание по центру) без потери существующей функциональности. И желательно без нагромождений вроде проверки типа браузера. См. приложение. В Firefox и IE ...

    CSS
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка (макеты прикреплены)

    Верстка страниц сайта. Основные нюансы на главной. О ней и расскажу: 1. 4 девушки в шапке: что-то типа галереи на jquery по приблизительно такому сюжету - нажимаем на одну из них, ...

    jQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сверстать красивую рекламную страницу

    Необходимо сверстать яркую. красочную, динамичную - страничку для встраивания на сайты партнеров по заказу Российской дисконтной Системы Золотая Середина. Страница должна быть: - выполнена в корпоративных цветах, с использованием логотипа Золотой ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Переверстать заново шаблон под DLE

    Есть сайт на DLE 8.5. Есть шаблон, но он некорректно отбражет новости при заливке и по разному заливает с разных браузеров. Необходимо существующий шаблон переделать/переверстать или почистить код (не владею точными данными о состоянни ...

    DLE
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Переделка шаблонов wordpress

    $250

    Требуется специалист для постоянной переработки шаблонов вордпрес. Цена за переработку 1 шаблона - 1000 рублей. В месяца надо перерабатывать 10 шаблонов. ____________ Дополнение. То есть есть платные/бесплатные темы нужно менять ...

    WordPress
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад