Верстка под джумлу

Народ, нужна помощь!

Требуется под одну страницу в джумле прописать фон.

Дело в том, что все страницы строятся по одному шаблону и если в css прописать фон, то он прописывается на всех страницах.

Вот отсюда возникает вопрос, как сделать фон только на одну страницу?

Ну и не просто вопрос, а нужен человек, кто это все сделает.

Спасибо.