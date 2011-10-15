Верстка под джумлу

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка194 просмотра

Народ, нужна помощь!

Требуется под одну страницу в джумле прописать фон.

Дело в том, что все страницы строятся по одному шаблону и если в css прописать фон, то он прописывается на всех страницах.

Вот отсюда возникает вопрос, как сделать фон только на одну страницу?

Ну и не просто вопрос, а нужен человек, кто это все сделает.

Спасибо.

CSSJoomla
14 лет назад
WMDrakon
37 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

secobb
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Все супер! Работа была выполнена в кратчайшие сроки (в течение часа!!) и на отлично!! Очень доволен!
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Заявки фрилансеров

secobb
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад