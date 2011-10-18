Верстка простенькой страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен21 заявка440 просмотров

Требуется верстка простенькой страницы.Предлагайте цены и сроки.Пример страницы в прикрепленном файле.

14 лет назад
lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
23 дня назад

Выбранные исполнители

Klaus241
Юрий 
33 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Качественно и в срок справился с поставленной задачей.
Отличный работодатель. Четко ставит задачи, на все вопросы адекватно отвечает. Оплата в срок. Буду рад и дальше с ним сотрудничать.
Rezpektor
Анатолий 
31 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Анатолий прекрасно справился с задачей,я рад что выбрал этого молодого и как оказалось очень талантливого и приятного человека.
Хороший и понятный диалог, своевременная оплата. Хороший заказчик, рекоммендую.

Заявки фрилансеров

Klaus241
Юрий 
33 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
Rezpektor
Анатолий 
31 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Увеличение скорости загрузки сайта

    $100

    Имеется интернет-магазин на cms Joomla+virtuemart. Нужно увеличить скорость работы сайта (загрузки страниц) минимум в 3 раза. Сейчас главная страница грузится порядка 7 секунд, когда у конкурентов время загрузки главной составляет 1-2 секунды. Естественно важно ...

    Joomla
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка страницы с js эффектами

    $50

    Нужна верстка страницы кабинета пользователя с ajax и подключением функционала по апи через js. Частично верстка сделана. Нужен толковый верстальщик с хорошим знанием js/ajax, чтобы закончить данное задание и для дальнейшего сотрудничества по ряду проектов. ...

    AJAXJavaScript
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка под джумлу

    $10

    Народ, нужна помощь! Требуется под одну страницу в джумле прописать фон. Дело в том, что все страницы строятся по одному шаблону и если в css прописать фон, то он прописывается на всех страницах. ...

    CSSJoomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Приватно для Андрея Дорохова

    Макет и небольшой коммент в прикреплении. 1. Главная страница - на основе скрипта - http://tympanus.net/Tutorials/BeautifulBackgroundImageNavigation/ - только с 4-мя колонками. 2. Текстовая страница. 3. Галерея с большими картинками на всю ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Верстка и натяжка на Дле (Создание 2-х модулей)

    $100

    Нужен человек который сделает верстку и натяжку на дле.Так же нужно сделать 2 модуля(1 модуль будет Отзывов.2 модуль будет таблица с расценками).Есть файл ПСД со всеми слоями и тд.Более подрубную информацию можна узнать через ICQ ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    14 лет назад