Увеличение скорости загрузки сайта

Имеется интернет-магазин на cms Joomla+virtuemart. Нужно увеличить скорость работы сайта (загрузки страниц) минимум в 3 раза. Сейчас главная страница грузится порядка 7 секунд, когда у конкурентов время загрузки главной составляет 1-2 секунды.

Естественно важно ничего не напортачить на самом сайте. Только грамотное увеличение загрузки сайта, человек должен представлять что он делает.

Цена думаю будет зависеть от того, на сколько успешно пройдёт наша оптимизация.