Нужно чтоб веб сайт www.original.in.ua выглядел так как он выглядит в браузере Chrome, нужно оптимизировать под основные интернет браузеры (IE, Firefox, Opera, Chrome, Safari). Сайт выполнен в джумле, также одинаково должны работать все модули (Фотки, ...
Подправить верстку
Необходимо провести небольшую доработку по сайту.
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