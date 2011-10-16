Верстка интернет-магазина c натяжкой под PHPShop

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки258 просмотров

Необходима верстка интернет-магазина c натяжкой под PHPShop

Бюджет 100у.е.

Сроки до 4х суток.

Дизайн всех страничек готов.

Просьба писать на почту [email protected]

14 лет назад
n_h_n
Наиль 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

alex-kacean
Александр 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов(-4)
14 лет назад
$100
4 дня
Человек взял предоплату 50у.е. заставил прождать результат неделю и пропал. Проще говоря кинул. Жалко потерянное время и деньги. Понятно что такие люди создают новые акаунты, их нужно как нибудь отслеживать.

Заявки фрилансеров

alex-kacean
Александр 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов(-4)
14 лет назад

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