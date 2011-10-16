Правка шаблона под SEO, вставка флешки

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка135 просмотров

Есть сайт на темплейтах. Нужно оптимизировать шаблоны дизайна под SEO. Убрать лишнее с точки зрения SEO в noindex, оптимизировать код, выделить заголовками H1-H6 нужное, оформить альтернативными подписями визуальные элементы. За подробностями в аську 484 664 092

Оплата по факту выполнения по вебмани.

14 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров