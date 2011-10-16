Нужно чтоб веб сайт www.original.in.ua выглядел так как он выглядит в браузере Chrome, нужно оптимизировать под основные интернет браузеры (IE, Firefox, Opera, Chrome, Safari). Сайт выполнен в джумле, также одинаково должны работать все модули (Фотки, ...
Верстка социальной сети
Привет всем!
Мы разрабатываем проект, который поменяет многие жизни в лучшую сторону, с ним станет интереснее и насыщеннее жить.
Проект отвечает на 3 важных вопроса: Где, С кем и Как провести свое свободное время ? Внешне он представляет собой смесь группона, фейсбука и форсквера.
Нам сейчас очень нужны толковые ребята – верстальщики, которые смогут работать в команде. Руководит командой очень опытный фронт энд разработчик, начальник отдела верстки в tochka.net и www.bigmir.net/.
Для вас это:
1) Интересный проект с хорошо подготовленными макетами и профессиональной командой
2) Профессиональный рост – с проектом вы точно вырастете и сможете решать более сложные задачи
3) Своевременная и четкая оплата. Мы заинтересованны заплатить больше – что бы вы сделали с нами больше.
4) Возможность поучаствовать в крупном проекте, положить его к себе в портфолио, получить отзыв и получить удовольствие от хорошо сделанной тяжелой работы
Мы примем решение о включении вас в команду исходя из выполненного вами тестового задания. Тестовое задание мы придумали так, чтобы оно никого не отпугнуло (очень простое, ~ на час работы), НО при этом оно скажет очень многое:
1) в каком направлении человек мыслит;
2) внимательность;
3) возможность работать с этим человеком в команде над одним проектом
(самое важное).
Тестовое задание:
Есть верстка 2-х страниц ...используя их нужно сверстать третью
страницу согласно дизайну.
На дизайне выделена область, которую нужно сверстать (всё остальное
верстать не нужно).
ВАЖНО: третья страница на 95% состоих из уже сверстанных страниц, т.е.
чтобы сверстать тертью страницу – нужно правильно интегрировать один
код в другой. Т.е. важно увидеть как Вы это сделаете.
В аттаче само задание + вы сможете увидеть качество проекта из макета.
Важно! Мы примем в команду ВСЕХ кто успешно выполнит тестовое задание!!!
Спасибо вам!
Заявки фрилансеров
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