Верстка социальной сети

Привет всем!

Мы разрабатываем проект, который поменяет многие жизни в лучшую сторону, с ним станет интереснее и насыщеннее жить.

Проект отвечает на 3 важных вопроса: Где, С кем и Как провести свое свободное время ? Внешне он представляет собой смесь группона, фейсбука и форсквера.

Нам сейчас очень нужны толковые ребята – верстальщики, которые смогут работать в команде. Руководит командой очень опытный фронт энд разработчик, начальник отдела верстки в tochka.net и www.bigmir.net/.

Для вас это:

1) Интересный проект с хорошо подготовленными макетами и профессиональной командой

2) Профессиональный рост – с проектом вы точно вырастете и сможете решать более сложные задачи

3) Своевременная и четкая оплата. Мы заинтересованны заплатить больше – что бы вы сделали с нами больше.

4) Возможность поучаствовать в крупном проекте, положить его к себе в портфолио, получить отзыв и получить удовольствие от хорошо сделанной тяжелой работы

Мы примем решение о включении вас в команду исходя из выполненного вами тестового задания. Тестовое задание мы придумали так, чтобы оно никого не отпугнуло (очень простое, ~ на час работы), НО при этом оно скажет очень многое:

1) в каком направлении человек мыслит;

2) внимательность;

3) возможность работать с этим человеком в команде над одним проектом

(самое важное).

Тестовое задание:

Есть верстка 2-х страниц ...используя их нужно сверстать третью

страницу согласно дизайну.

На дизайне выделена область, которую нужно сверстать (всё остальное

верстать не нужно).

ВАЖНО: третья страница на 95% состоих из уже сверстанных страниц, т.е.

чтобы сверстать тертью страницу – нужно правильно интегрировать один

код в другой. Т.е. важно увидеть как Вы это сделаете.

В аттаче само задание + вы сможете увидеть качество проекта из макета.

Важно! Мы примем в команду ВСЕХ кто успешно выполнит тестовое задание!!!

Спасибо вам!