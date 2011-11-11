Сделать фотогалерею по примеру

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок219 просмотров

Необходимо сделать фото галерею фотообоев для сайта http://www.alveraspb.ru/ (сайт просто html) взятую 1 к 1 с сайта компании http://www.zvezda-adv.ru/katalog-fotooboev

Что нужно:

1) перенести точно также 4-е раздела "детские", "город", "природа" и "разное" со всеми подразделами и фотографиями внутри (около 400-500 фотографий - на глаз посчитал)

2) необходимо соблюсти точно такой же порядок фото и их названия!!! (то что в теге "alt")

3) При клике не картинку - она должна также увеличиваться с возможностью пролистовки (аналогично или похоже как в примере) (смотреть другие картинки) и обязательно надпись-название картинки должна присутствовать на увеличенной картинке (например "Фотообои детские, №63")

HTML
14 лет назад
michail
Михаил 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Intcorp
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$50
3 дня
Все было сделано очень оперативно и четко по ТЗ - очень рекомендую!
Доволен сотрудничеством с заказчиком. Оплата сразу после сдачи проекта.

Заявки фрилансеров

Intcorp
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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