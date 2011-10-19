Добавить несколько статей на сайт

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок185 просмотров

Есть сайт: http://osnova08.ru/ - Сайт без cms, ручная верстка.

Есть 7 статей для него.

Требуется: 1. переработать главную страницу, заменить текст, переместить блог с фотографиями.

2. Добавить остальные статьи.

3. Поработать с заголовками, мета-тегами, выделением в тексте.

4. Сделать небольшую перелинковку.

Более подробно объясню в приват.

14 лет назад
platinumseo
Потолицын 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

GekaBrs
36 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Евгений безупречно справился с работой в короткие сроки, спасибо огромное, выручил)
Сотрудничеством полностью доволен. Четкое задание, своевременная оплата. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

GekaBrs
36 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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