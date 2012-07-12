Услуги администратора | DirectAdmin/Unix/Web

Необходимо сделать следующее:

-Сейчас сервер имеет 1 основной ip и несколько дополнительно подключенных

-На сервере размещены несколько доменов.

-Каждый домен имеет свои ns-ы (пример, domain1.com имеет ns1.domain1.com -> ip1 и ns2.domain1.com -> ip2

следующий домен

mypol.com имеет ns1.mypol.com -> ip3 и ns2.mypol.com -> ip4

и так далее)

Но домены лежат на одном ip сервера (основной ип)

Нужно показать на примере, как можно прицеплять новые домены на свободные ip