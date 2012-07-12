Услуги администратора | DirectAdmin/Unix/Web

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  2. Настройка сервера/ПО
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Необходимо сделать следующее:

-Сейчас сервер имеет 1 основной ip и несколько дополнительно подключенных

-На сервере размещены несколько доменов.

-Каждый домен имеет свои ns-ы (пример, domain1.com имеет ns1.domain1.com -> ip1 и ns2.domain1.com -> ip2

следующий домен

mypol.com имеет ns1.mypol.com -> ip3 и ns2.mypol.com -> ip4

и так далее)

Но домены лежат на одном ip сервера (основной ип)

Нужно показать на примере, как можно прицеплять новые домены на свободные ip

13 лет назад
amster88
Максим 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров