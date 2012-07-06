Добрый день, ищу специалиста по тюнингу настроек MySQL сервера. Нужно найти и настроить оптимальную конфигурацию сервера.
Оптимизация IIS + PHP + Mysql для работы drupal 6
Требуется провести оптимизацию VPS на Win2008Web, на котором хостится и еле ползает по непонятным причинам drupal 6. ПО: IIS, php, MySQL. Возможно понадобится поставить туда же и настроить почтовый сервер.
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