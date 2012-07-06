Оптимизация IIS + PHP + Mysql для работы drupal 6

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт4 заявки131 просмотр

Требуется провести оптимизацию VPS на Win2008Web, на котором хостится и еле ползает по непонятным причинам drupal 6. ПО: IIS, php, MySQL. Возможно понадобится поставить туда же и настроить почтовый сервер.

DrupalMySQLPHP
13 лет назад
Vlabol
51 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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