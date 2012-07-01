Настройка astеrisk

Есть настроенный и рабочий сервер на базе astеrisk 1.8 и CRM vTigеr, выполняющая только одну функцию, приклеивание тикетов (заявок, карточек обращения) к звонкам. Интеграция CRM и astеrisk осуществлена при помощи модуля yаii 2.0. При звонке (напрвление не важно) всплывает окошко с предложением сделать запись о вызове с полями фио абонента и т.д. Связывает этот тикет и звонок в логе астериска уникальный параметр UID, взятый у астериска. Ведется запись звонков в мп3 файлы, название которых отчасти и есть UID, т.е. в бд они так же подвязаны. Звонки, как правило, переадресовываются. На событие [входящий/исходящий вызов]->[перенаправление (трансфер) его на внешний номер] создается 3-4 строчки в логе астериска, причем в первых двух есть UID, в других нет, инормация о звонке разбросана по строкам (в одной номер звонившего, в другой на кого перенаправили, еще в двух наши номера).

Нужно сделать чтобы все было в одной строчке, с одним UID и со всеми номерами учавствовавшими в звонке. Или оставить строки как есть, но чтобы в каждой был заполнен один и тот же UID, для дальнейшего склеивания. Если для исправления нужно настраивать файл master.csv, то он каждую неделю обнуляется, старый отправляется в архив. Надо чтобы настройки были включены в новый файл.

описание другого варианта, если получится дешевле http://rghost.ru/39058412

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