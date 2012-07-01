Требуется помощь с настройкой ISPmanager

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен2 заявки118 просмотров

Возникла проблема в связке биллменеджер - исп менеджер. На одном сервере все работает, на другом нет.

Биллменеджер с доработками.

ISPmanager
13 лет назад
faedrus
42 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

mihanikmsts
Михаил 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$10
1 день
Михаилу большое спасибо за помощь с ISP, с проблемой которой я бился 2 дня, разобрался за несколько минут!

Заявки фрилансеров

mihanikmsts
Михаил 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
13 лет назад