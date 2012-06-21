Настройка кэширования в nginx

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Схема Front-End (nginx) + Back-end

Нужно настроить location таким образом, чтобы

1. запросы кэшировались на 10 мин. по умолчанию

2. если в ответе сервера есть X-Accel-Expires, то кэшировать на время X-Accel-Expires

3. сделать возможность принудительного обновления кэша через админку определенной страницы (т.е. перегенерация статики)

Nginx
13 лет назад
karpsw
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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