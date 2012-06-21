Здравствуйте, ув. мастера администраторы. Нужен человек опытный в этих делах, нужно сделать след: 1. по умолчанию в эту связку легко добавляется SIP номер мегафона, нужно добавить еще ...
Настройка кэширования в nginx
Схема Front-End (nginx) + Back-end
Нужно настроить location таким образом, чтобы
1. запросы кэшировались на 10 мин. по умолчанию
2. если в ответе сервера есть X-Accel-Expires, то кэшировать на время X-Accel-Expires
3. сделать возможность принудительного обновления кэша через админку определенной страницы (т.е. перегенерация статики)
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