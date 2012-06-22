Настроить выделенный сервер (OVZ, Debian 6)

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  2. Настройка сервера/ПО
Завершен4 заявки169 просмотров

Требуется защитить сервер от DDos атак.

Невозможного не требую, но http флуд за 5 у.е. в час проходить не должен вообще.

Требования к кандидату:

опыт в серверных технологиях, безопасности.

ОБЯЗАТАЛЬНО наличие отзывов и портфолио.

не менее полугода в сервисе.

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Все подробности в личку.

Оплата только по факту т.к. уже нарвался на кидалу.

Контакты ниже --->>> в любое время суток.

Debian
13 лет назад
slarkstudio
33 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

alex_unixoid
Александр 
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$75
1 день
Профессионал своего дела! Сделал быстро и качественно! В будущем обращусь еще! Рекомендую как отличного исполнителя!
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи, все необходимые данные для работы и тут же оплата по факту Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

alex_unixoid
Александр 
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад