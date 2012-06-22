Настроить выделенный сервер (OVZ, Debian 6)

Требуется защитить сервер от DDos атак.

Невозможного не требую, но http флуд за 5 у.е. в час проходить не должен вообще.

Требования к кандидату:

опыт в серверных технологиях, безопасности.

ОБЯЗАТАЛЬНО наличие отзывов и портфолио.

не менее полугода в сервисе.

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Все подробности в личку.

Оплата только по факту т.к. уже нарвался на кидалу.

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