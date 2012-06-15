Настройка nginx + varnish

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен8 заявок153 просмотра

Необходимо настроить сервер под высокую нагрузку

Настроить связку nginx + varnish + su_php/FastCGI

Установить ISP Lite

Nginx
13 лет назад
deptsecur
Алексей 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

alex_unixoid
Александр 
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$100
1 день
Сделал все как и договорились в установленные сроки. Рекомендую.
Отличный заказчик, - четкая постановка задачи, оплата в срок, приятен в общении. Рекомендую

Заявки фрилансеров

alex_unixoid
Александр 
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад