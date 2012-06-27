Нужно установить сайт на wordpress на американский выделенный сервер, так как с нагрузкой на обычный хостинг не справляется. Срочно!!!
Настройка MixMonitor на Asterisk при call-back
Требуется настроить запись исходящих разговоров при использовании call-back -> disa,
очень желательно с объяснением произведенных действий. Используется Elastix 2.3.0
Выбранный исполнитель
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