Настройка MixMonitor на Asterisk при call-back

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен2 заявки203 просмотра

Требуется настроить запись исходящих разговоров при использовании call-back -> disa,

очень желательно с объяснением произведенных действий. Используется Elastix 2.3.0

Asterisk
13 лет назад
edub
Илья 
42 года
16 лет в сервисе
Был
11 дней назад

Выбранный исполнитель

lexxus2006
Алексей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Спасибо за консультацию, все работает!
Отличный заказчик:)

Заявки фрилансеров

lexxus2006
Алексей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад