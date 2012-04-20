lexxus2006

Алексей lexxus2006

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

• Языки программирования: C++, Perl, Bash, Python

• Web: PHP, HTML, JAVA script.

• Разработка и внедрение сайтов на Bitrix

• СУБД: MySQL, PostgreSQL, MongoDB

• VoIP: На базе Asterisk. FXO/FXS шлюзы, GSM шлюзы и модемы, IP телефоны. CRM( vTiger, SugarCRM)

• LAN / WAN: Коммутаторы L2/L4 (Edge-Core,SMC,HP,Dell, Cisco,Dlink,Huawei), маршрутизаторы(Edge-Core, Cisco,Dell,SMC,HP,DLink,Huawei), xPON(olt ZTE)

• Администрирование Windows 2003/2008/2012 AD, Unix(Linux,FreeBSD) серверов

• Администрирование 1C предприятия

• Настройка и поддержка проколов маршрутизации (BGP, OSPF)

• Настройка и сопровождение биллинговых систем FreeNibs, Abills + Radius сервер, Ubilling.

• почтовые решения на базе Sendmail/Exim/Postfix + Cyrus/DBMail, фильтрация спама средствами Spamassassin/Яндекс Спамооборона.

• мониторинг серверов(Cacti,Nagios/Icinga), статистика по трафику, анализ нагрузки, предложения вариантов оптимизации.

• Virtualization: Vmware, LXC containers, Proxmox(OpenVZ)

Отзывы заказчиков

whitemage
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Настройка Asterisk
Asterisk
Отличный специалист, все сделано четко, оперативно. все время на связи, не теряется и во время откликается на запросы. Буду и впредь обращаться.
Спасибо за сотрудничество!) Отличный и надёжный заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
edub
Илья 
42 года
16 лет в сервисе
Был
23 дня назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Настройка MixMonitor на Asterisk при call-back
Asterisk
Спасибо за консультацию, все работает!
Отличный заказчик:)
Ответный отзыв
MrHyde
37 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$7
10 баллов
13 лет назад
Написать фильтр для fail2ban
Компетентный и адекватный исполнитель, работа была выполнена в краткие сроки и полностью удовлетворяла требованиям.
Отличный заказчик, точная постановка задачи, все проверил сразу и быстро оплатил. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
SPb-Group
Андрей 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Конвертировать mp3 для asterisk
Asterisk
Человек очень помог, спокойно и грамотно) Спасибо.
Отличный заказчик!
Ответный отзыв