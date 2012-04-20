lexxus2006

• Языки программирования: C++, Perl, Bash, Python
• Web: PHP, HTML, JAVA script.
• Разработка и внедрение сайтов на Bitrix
• СУБД: MySQL, PostgreSQL, MongoDB
• VoIP: На базе Asterisk. FXO/FXS шлюзы, GSM шлюзы и модемы, IP телефоны. CRM( vTiger, SugarCRM)
• LAN / WAN: Коммутаторы L2/L4 (Edge-Core,SMC,HP,Dell, Cisco,Dlink,Huawei), маршрутизаторы(Edge-Core, Cisco,Dell,SMC,HP,DLink,Huawei), xPON(olt ZTE)
• Администрирование Windows 2003/2008/2012 AD, Unix(Linux,FreeBSD) серверов
• Администрирование 1C предприятия
• Настройка и поддержка проколов маршрутизации (BGP, OSPF)
• Настройка и сопровождение биллинговых систем FreeNibs, Abills + Radius сервер, Ubilling.
• почтовые решения на базе Sendmail/Exim/Postfix + Cyrus/DBMail, фильтрация спама средствами Spamassassin/Яндекс Спамооборона.
• мониторинг серверов(Cacti,Nagios/Icinga), статистика по трафику, анализ нагрузки, предложения вариантов оптимизации.
• Virtualization: Vmware, LXC containers, Proxmox(OpenVZ)