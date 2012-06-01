PHP и MSSQL

Здраствуйте. Есть Windows 2008R2, на ней установлено

- сервер mssql SQL 2008

- сервер IIS 7

- php 5.3.2

При попытке установить соединение через скрипт выскакивает ошибка о недоступности хоста, хотя на этом же сервере с этой же базой спокойно работает сайт на ASP.NET.

Нужно исправить эту досадную ошибку как можно быстрее.

Пишите скайп: moohas