PHP и MSSQL

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Закрыт1 заявка181 просмотр

Здраствуйте. Есть Windows 2008R2, на ней установлено

- сервер mssql SQL 2008

- сервер IIS 7

- php 5.3.2

При попытке установить соединение через скрипт выскакивает ошибка о недоступности хоста, хотя на этом же сервере с этой же базой спокойно работает сайт на ASP.NET.

Нужно исправить эту досадную ошибку как можно быстрее.

Пишите скайп: moohas

ASP.NETPHPSQL
13 лет назад
cliker
Андрей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

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