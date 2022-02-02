Необходимо выполнить действия по настройке форума.За подробностями пишите в ЛС.
WebDav на Apache (Win XP)
Установить и настроить Subversion на Apache 2.2.22 (Windows XP) для использования сервера как WebDav хранилище.
Установка Subversion, Настройка, Работа с несколькими хранилищами, Авторизация с учётом пути, Аутентификация при помощи домена Windows, Защита сервера при помощи SSL. Локальный сервер (с прямым IP). Вариант работы: Выбор исполнителя, оплата по средствам электронного платежа, доступ через TeamViewer, он-лайн установка и настройка нужных компонентов. Сам настроить не смог, остановился на стадии установки Subversion.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад
Здравствуйте. Есть различные навигационные блоки (трекеры для слежения за техникой) необходимо написать ретранлятор который бы преобразовывал протокол одной навигашки в другой. Это нужно что бы подключить навигашку к не ее родному серверу. ...Настройка сервера/ПОнет заявокЗакрыт13 лет назад
- $200
Нужно установить сайт на wordpress на американский выделенный сервер, так как с нагрузкой на обычный хостинг не справляется. Срочно!!!Завершен13 лет назад
Требуется настроить запись исходящих разговоров при использовании call-back -> disa, очень желательно с объяснением произведенных действий. Используется Elastix 2.3.0Завершен13 лет назад
Требуется удалённая установка ПО на Ubuntu Server.Завершен13 лет назад
- $7500
Нам нужна архитектура медиаплатформы и ее реализация: развернуть и синхронизировать медиасервер с DRM, настроить шифрацию контента, отладить плеер, связать по API c самописной CMS. ПО Adobe.Настройка сервера/ПО3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Меня необходимо проконсультировать, а также настроить сервер HETZNER. Сейчас он работает, на нем два сайта, все ок, но при установке третьего возникли проблемы. Словом, хочу его нормально настроить и понять почему третий сайт не работает. ...Завершен13 лет назад
- $50
Добрый день! Несколько часов бодаюсь с проблемой, уверен, для сисадмина это раз плюнуть. У меня на компе стоял ubuntu и w7 на одном жестком диске. Еще у меня был жетский диск ...Настройка сервера/ПО2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть PPC выдача, которая тянет кучу xml - апач начал загибаться надо установить Lighttpd + php и сделать дефолтную папку для IP то есть, чтобы при запросе на 11.11.11.11/1.php(ip сервера) все работало ...Завершен13 лет назад
Задача - поднять Nagios на сервере и подключить мониторинг ещё 4 серверов и сервисов на них - отслеживание работоспособности и нагрузки по nginx, apache, mysql. Так как придётся давать доступ к живому ...Настройка сервера/ПО2 исполнителяЗавершен13 лет назад