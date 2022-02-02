WebDav на Apache (Win XP)

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт3 заявки163 просмотра

Установить и настроить Subversion на Apache 2.2.22 (Windows XP) для использования сервера как WebDav хранилище.

Установка Subversion, Настройка, Работа с несколькими хранилищами, Авторизация с учётом пути, Аутентификация при помощи домена Windows, Защита сервера при помощи SSL. Локальный сервер (с прямым IP). Вариант работы: Выбор исполнителя, оплата по средствам электронного платежа, доступ через TeamViewer, он-лайн установка и настройка нужных компонентов. Сам настроить не смог, остановился на стадии установки Subversion.

Apache
13 лет назад
Newsky
49 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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