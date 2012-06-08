Необходимо выполнить действия по настройке форума

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен1 заявка143 просмотра

Необходимо выполнить действия по настройке форума.За подробностями пишите в ЛС.

13 лет назад
Lintrix
65 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

alex_unixoid
Александр 
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Отличный специалист! Быстро и качественно решил все мои проблемы Рекомендую!
Отличный заказчик, все четко объяснил - что именно нужно сделать, по звершению мгновенно оплатил работу Приятно иметь дело с такими людьми

Заявки фрилансеров

alex_unixoid
Александр 
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад