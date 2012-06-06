Требуется собрать CSS сервер с простыми плагинами

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт1 заявка127 просмотров

Сам я раньше собирал серверы, но сейчас все обновилось, поменялось.

Требуется собрать сервер на OS Ubuntu.

CSSUbuntu
13 лет назад
artem-moskvin
Артем 
34 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров