Необходимо оптимизировать все настройки сервера

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  2. Настройка сервера/ПО
Завершен6 заявок126 просмотров

Операционная система CentOS 5.8

Необходимо установить Nginx в качестве frontend.

Оптимизировать работу сервера, другими словами, чтобы например Apache не съедал всю оперативную память.

И развернуть архивную базу данных на сервере. С этим есть проблема.

А также оптимизировать сервер от DDoS-атак.

ApacheCentOSNginx
13 лет назад
suvorov-alex
Александр 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$40
1 день
Первый раз встречаю специалиста такого высокого уровня! Профессионал, сделал быстро и четко. Решил даже проблемный вопрос с базой данных. Рекомендую.
Приятный адекватный заказчик

Заявки фрилансеров

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад