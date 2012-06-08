Установить Django на продакшн сервере

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Закрыт4 заявки124 просмотра

Необходимо установить и настроить Django на продакшн сервере. Apache, wsgi, python, django, cron. Операционная система freebsd. Цена, сроки.

ApacheDjangoPython
13 лет назад
neegor
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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