SugarCRM

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт1 заявка118 просмотров

- Настройка бизнес-процессов

- Настройка прав

- Интеграйция с другими сервисами

13 лет назад
kavrus
48 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров