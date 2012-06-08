Настройка Asterisk

Требуется настроить сервер wowza на физическом сервере компании для ретрансляции потока с ip-камер (нескольких) в веб (rtpm). При этом, возможно, понадобится настройка транскодера wowz'ы. Также требуется настроить (возможно, написать код) для управления работой камер с ...