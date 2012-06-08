Настройка Asterisk

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт2 заявки129 просмотров

Настроить линии и маршрутиризацию. Добавить голосовые меню. Настроить факс.

Asterisk
13 лет назад
kavrus
48 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров