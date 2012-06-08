Необходимо установить и настроить Django на продакшн сервере. Apache, wsgi, python, django, cron. Операционная система freebsd. Цена, сроки.
Настройка Asterisk
Настроить линии и маршрутиризацию. Добавить голосовые меню. Настроить факс.
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