Оптимизировать работу сервера

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен4 заявки118 просмотров

Что установлено:

CentOS 5.8 x64

ISPManager

Apache

php

mysql

Что нужно сделать:

Установить и настроить nginx в качестве frontend

Оптимально настроить Apache, php,mysql

Оптимизировать сервер от DDoS-атак

Короче сдалать, чтобы сервер летал

ApacheCentOSMySQLNginxPHPISPmanager
13 лет назад
suvorov-alex
Александр 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$25
1 день
Сделано быстро и качественно! Рекомендую!
Приятный адекватный заказчик

Заявки фрилансеров

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад