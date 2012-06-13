Защита сервера debian + apache

$50
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  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт4 заявки130 просмотров

Нужно защитить сервер, выловить залитые скрипты для входа. Сейчас периодически заливаются на сайт сторонние директории и бекдоры. нужно максимально обезопасить сервер. Стоит как контейнер с дебианом 5 на SentOS.

ApacheDebian
13 лет назад
xwande
Виктор 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров