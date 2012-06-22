Необходимо настроить httpd.conf

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен7 заявок145 просмотров

Есть VPS на Fedora.

Apache отдает php файлы как текст (скрипты не обрабатываются)

ApachePHP
13 лет назад
tetis
39 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

mizer911
Михаил 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Михаил быстро и корректно выполнил задачу. Отлично сработано
Приятно было поработать с Валерием. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

mizer911
Михаил 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад