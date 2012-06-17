Скрипт для работы inkscape

добрый день. Есть ubuntu 12.04 (apache2 + php) на нем установлена прога inkscape так вот:

я пользуюсь ей из консоли, для того что бы конвертировать файл формата svg в файл формата png

мне нужно доработать систему так что бы при наборе http://domain.ru/svg.php?=image.svg в браузере была картинка формата png

ну и еще несколько настроет программы под нужды. Текстом это не написать. Пишите в Skype - ник prognozer