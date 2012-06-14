Нужно защитить сервер, выловить залитые скрипты для входа. Сейчас периодически заливаются на сайт сторонние директории и бекдоры. нужно максимально обезопасить сервер. Стоит как контейнер с дебианом 5 на SentOS.
Найстройка сервера Ngnix + Tomcat + SSL
Добрый день. Надо настроить связку на сервере Ngnix+Tomcat 6 HTTP+HTTPS
OC: Ubuntu. Доступ по ssh
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Настройка сервера/ПО4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- Завершен13 лет назад
- $25
Что установлено: CentOS 5.8 x64 ISPManager Apache php mysql Что нужно сделать: Установить и настроить nginx в качестве frontend Оптимально настроить Apache, php,mysql ...Завершен13 лет назад
Требуется защитить сервер от DDos атак. Невозможного не требую, но http флуд за 5 у.е. в час проходить не должен вообще. Требования к кандидату: опыт в серверных технологиях, безопасности. ...Завершен13 лет назад
- $100
Настроить линии и маршрутиризацию. Добавить голосовые меню. Настроить факс.Настройка сервера/ПО2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо установить и настроить Django на продакшн сервере. Apache, wsgi, python, django, cron. Операционная система freebsd. Цена, сроки.Настройка сервера/ПО4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется настроить сервер wowza на физическом сервере компании для ретрансляции потока с ip-камер (нескольких) в веб (rtpm). При этом, возможно, понадобится настройка транскодера wowz'ы. Также требуется настроить (возможно, написать код) для управления работой камер с ...Закрыт13 лет назад
- $500
- Настройка бизнес-процессов - Настройка прав - Интеграйция с другими сервисамиЗакрыт13 лет назад
- Настройка сервера/ПО7 заявокЗакрыт13 лет назад
Сам я раньше собирал серверы, но сейчас все обновилось, поменялось. Требуется собрать сервер на OS Ubuntu.Закрыт13 лет назад