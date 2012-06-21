Настроить Мультифон Бизнес (Asterisk + Debian)

Здравствуйте, ув. мастера администраторы.

Нужен человек опытный в этих делах, нужно сделать след:

1. по умолчанию в

эту связку легко добавляется SIP номер мегафона, нужно добавить еще пару штук таких сип номеров.

2. при входящем звонке нужно сделать переадресацию помимо внутренних номеров на внешний номер, с помощью того-же SIP номера (на который позвонил человек)

Опыт, сроки и цены?