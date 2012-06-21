Консультация по Elastix(voip)

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт1 заявка99 просмотров

Необходимы некоторые данные по работе и внутренней структуре Elastix и её взаимодействия с Asterisk. В частности аспекты организации базы данных, и синхронизации настроек эластикс с астериск.

skype: blackcat200777

Asterisk
13 лет назад
BobulevVT
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов

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