Настроить Joomla 2.5 + Virt 2 на VPS

Новый сайт на Joomla 2.5 + Virt 2 . 20000товаров. На виртуальном сервере тормозил, не формировались xmap и выгрузка в маркет - переехал на VPS3reg.ru

Проблемы - сайт работает медленно, постоянно отваливается в 404 и из Яндекс маркета.

При включении PHP как FastCgi не формируется карта сайта xmap и выгрузка в яндекс маркет. При включении PHP как аппачи не хватает времени на xmap (ни через cron, ни через php скриптом в файл). При 5000 товара работает нормально.

Настройки в php.ini и т.д. ничего не дали.

Что надо - оптимизировать, убыстрить, всё настроить, что надо на VPS (бекапы и т.д)

Рассмотрю только предложения от лансеров с опытом и отзывами. Срочно.

Оплата после 1 дня теста. бюджет -1000-1500