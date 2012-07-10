Необходима помощь в настройке Астериска. Установка веб интерфейса к астериску, настройка голосового меню, записи разговоров, маршрутизации звонков. прием факса на почту, настройка шлюзов.
Настроить Joomla 2.5 + Virt 2 на VPS
Новый сайт на Joomla 2.5 + Virt 2 . 20000товаров. На виртуальном сервере тормозил, не формировались xmap и выгрузка в маркет - переехал на VPS3reg.ru
Проблемы - сайт работает медленно, постоянно отваливается в 404 и из Яндекс маркета.
При включении PHP как FastCgi не формируется карта сайта xmap и выгрузка в яндекс маркет. При включении PHP как аппачи не хватает времени на xmap (ни через cron, ни через php скриптом в файл). При 5000 товара работает нормально.
Настройки в php.ini и т.д. ничего не дали.
Что надо - оптимизировать, убыстрить, всё настроить, что надо на VPS (бекапы и т.д)
Рассмотрю только предложения от лансеров с опытом и отзывами. Срочно.
Оплата после 1 дня теста. бюджет -1000-1500
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