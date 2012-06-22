Движок WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт2 заявки142 просмотра

Здравствуйте. В админке движка, перестали быть активными кнопки , например Визуально ( с кодами для публикации) . Далее кнопки Изменить ( переопубликация новости), свойства новости, кнопка загрузки картинок. И еще ряд других нужных кнопок.

WordPress
13 лет назад
Forestov
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров