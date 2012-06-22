Помогите разобраться с ISP Manager

Добрый день ! первый раз заказал VPS. Не могу разобраться с ISP Manager. Создаю пользователя, создаю Mysql сервер, создаю базу, но не могу подключиться через PHPMyadmin. Что то делаю не так. Это не единственный вопрос, в процессе явно будут еще. В общем нужен консультант.