Помогите разобраться с ISP Manager

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт11 заявок197 просмотров

Добрый день ! первый раз заказал VPS. Не могу разобраться с ISP Manager. Создаю пользователя, создаю Mysql сервер, создаю базу, но не могу подключиться через PHPMyadmin. Что то делаю не так. Это не единственный вопрос, в процессе явно будут еще. В общем нужен консультант.

MySQL
13 лет назад
Poljot
Иван 
60 лет
16 лет в сервисе
Был
день назад

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