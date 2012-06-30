Настройка ASTERISK

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Закрыт3 заявки101 просмотр

Необходима помощь в настройке Астериска.

Установка веб интерфейса к астериску, настройка голосового меню, записи разговоров, маршрутизации звонков. прием факса на почту, настройка шлюзов.

AsteriskНастройка почты
13 лет назад
whitemage
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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