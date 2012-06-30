Требуется настройка конфигов nginx для высоконагруженного сервера. Жду Ваши предложения и цены.
Настройка ASTERISK
Необходима помощь в настройке Астериска.
Установка веб интерфейса к астериску, настройка голосового меню, записи разговоров, маршрутизации звонков. прием факса на почту, настройка шлюзов.
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