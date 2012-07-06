Добрый день ! первый раз заказал VPS. Не могу разобраться с ISP Manager. Создаю пользователя, создаю Mysql сервер, создаю базу, но не могу подключиться через PHPMyadmin. Что то делаю не так. Это не единственный вопрос, ...
Требуется настройка nginx
Требуется настройка конфигов nginx для высоконагруженного сервера.
Жду Ваши предложения и цены.
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