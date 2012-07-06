Требуется настройка nginx

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен8 заявок138 просмотров

Требуется настройка конфигов nginx для высоконагруженного сервера.

Жду Ваши предложения и цены.

Nginx
13 лет назад
nubber
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

tsyuha
47 лет
13 лет в сервисе
онлайн
13 лет назад
$30
1 день
Отличный исполнитель, хорошо проконсультировал по всем интересующим вопросам касательно freebsd
Отличный заказчик, оплату получил своевременно

Заявки фрилансеров

tsyuha
47 лет
13 лет в сервисе
онлайн
13 лет назад