Тюнинг MySQL сервера

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт6 заявок174 просмотра

Добрый день, ищу специалиста по тюнингу настроек MySQL сервера.

Нужно найти и настроить оптимальную конфигурацию сервера.

MySQL
13 лет назад
alexdanilov
Александр 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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