Настройки Postfix

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт6 заявок141 просмотр

Часть сообщений зависла и не отправляется, в статусе сообщения выдает ошибку "host mxs.mail.ru[94.100....] said: 421 SMTP command timeout. Closing connection (in reply to MAIL FROM command)"

Письма не уходят на ящики ...@mail.ru, list.ru, bk.ru, на остальные письма уходят.

Задача исправить, чтоб сообщения не зависали.

SMTP
13 лет назад
dhtml
53 года
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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