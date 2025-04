Настройки Postfix

Часть сообщений зависла и не отправляется, в статусе сообщения выдает ошибку "host mxs.mail.ru[94.100....] said: 421 SMTP command timeout. Closing connection (in reply to MAIL FROM command)"

Письма не уходят на ящики ...@mail.ru, list.ru, bk.ru, на остальные письма уходят.

Задача исправить, чтоб сообщения не зависали.