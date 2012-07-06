Установка PHP 5.4 + 5.3 на Debian 6

Нужно установить две версии PHP на сервере, что-бы можно было использовать для одних сайтов одну версию PHP а для других другую.

Сервер не пустой, стоит уже ISP + куча ПО для радио и т.д, варианты с переустановкой ось и т.д не подходят, только любые варианты которые можно развернуть на уже имеющейся Debian.