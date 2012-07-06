Установка PHP 5.4 + 5.3 на Debian 6

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен2 заявки124 просмотра

Нужно установить две версии PHP на сервере, что-бы можно было использовать для одних сайтов одну версию PHP а для других другую.

Сервер не пустой, стоит уже ISP + куча ПО для радио и т.д, варианты с переустановкой ось и т.д не подходят, только любые варианты которые можно развернуть на уже имеющейся Debian.

DebianPHP
13 лет назад
taigersneoks
Алексей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

tsyuha
47 лет
13 лет в сервисе
онлайн
13 лет назад
$20
1 день
Приятный исполнитель, настроил быстро, без лишних вопросов и ошибок на сервере (как это обычно бывает), поставил даже лучше чем я хотел, рекомендую, человек знает свое дело :)
Рекомендую

Заявки фрилансеров

tsyuha
47 лет
13 лет в сервисе
онлайн
13 лет назад

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