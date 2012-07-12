Проблемы с магазином на OS Commerce VAM edition

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен1 заявка134 просмотра

Проблемы с магазином на OS Commerce VAM edition. Перестал загружаться. Необходимо найти и исправить неполадки.

13 лет назад
smash777
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Спасибо большое! Все сделано очень оперативно.
Оплатой доволен, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад